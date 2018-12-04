Fetö'nün "Adliye ve Cezaevi Yapılanması" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin, örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla 36 kişinin yargılandığı davaya devam edildi. Ankara
21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıkların yanı sıra taraf avukatları da hazır bulundu.
Sanıklar ve avukatları savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.
Duruşmada, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından avukatlar beyanda bulunmaya başladı.
Avukatların bir bölümünün söz aldığı duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.
04 Aralık 2018 Salı 20:15