Haberler » Güncel » FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na Gaziantep merkezli operasyon: 9 gözaltı - Haber

FETÖ'nün "adliye yapılanması"na Gaziantep merkezli operasyon: 9 gözaltı

Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin "adliye yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında halen görevde olanların da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

17.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:42FETÖ'nün
merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin "adliye yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında halen görevde olanların da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütün "adliye yapılanması" içinde yer aldığı ve aralarında halen görevde olanların da bulunduğu zabıt katibi, infaz koruma memuru ve teknisyenin de olduğu 9 şüpheli, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:41 BEKSİAD'ın yıldızı parlıyor… - Haber
13:40 Patlayıcıyla define arayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Haber
13:40 Borsa ilk yarıda yükseldi - Haber
13:35 Gümüşhane'de üst düzey katılımlı Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı - Haber
13:35 İzmit Belediyesi 'Aşçı Çıraklığı' projesi ile yükümlülere eğitim verdi - Haber
12:14 TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
17.12.2019 13:42:40