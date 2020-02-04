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FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY yapılanmasında terör örgütünün adliye yapılanmasına 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

04.02.2020 08:59 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:04FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY yapılanmasında terör örgütünün adliye yapılanmasına 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda adliye mahrem imamları ile irtibatları olan, icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katibi ayrıca polis ve adliye mahrem İmamı olduğu değerlendirilen toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonun Balıkesir merkezli olarak yürütüldüğü İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale illerini kapsadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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