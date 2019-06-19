19.06.2019 15:06
Haberler» Güncel» Haber

FETÖ'nün "akademisyen yapılanmasına" yönelik operasyon

FETÖ

Denizli merkezli 4 ilde FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda çeşitli üniversitelerdeki görevlerinden KHK ile ihraç edilen 7 eski öğretim elemanı ve araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Denizli merkezli 4 ilde FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda çeşitli üniversitelerdeki görevlerinden KHK ile ihraç edilen 7 eski öğretim elemanı ve araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "akademisyen yapılanması" içerisinde oldukları, ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları iddiasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Pamukkale Üniversitesinin de bulunduğu bazı üniversitelerde öğretim elemanı ve araştırma görevlisiyken KHK ile ihraç edildikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Denizli ile Ankara, Ordu, Uşak ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: AA
khk, denizli, operasyon, fetö, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:50 Engelli Harunun akülü araba sevinci
16:50 Bolu'da etkili olan sağanak D100'ü trafiğe kapattı
16:50 Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek
16:50 4. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimler Konferansı
16:49 Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarı Hakkari'de açıldı
16:49 Başkan Yüce, "Kültürel zenginliğin örnek şehri Sakarya'dır"
16:49 FETÖ şüphelisi yakalandı