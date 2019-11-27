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FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü adliyede

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

27.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:27
merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16'sı yakalanmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü adliyede

Samsun, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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