Haberler » Güncel » FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 22 gözaltı kararı - Haber

FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında ikisi meslekten ihraç asker, 20'si kapatılan askeri okul öğrencisi 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

06.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:07
'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında ikisi meslekten ihraç asker, 20'si kapatılan askeri okul öğrencisi 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 22 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Samsun, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06   Bakan Selçuk: Biz sizinle gururlanmak istiyoruz - Haber
12:06   Tutunamayanlar yarın akşam başlıyor - Haber
12:05   Varank: "(Şarj altyapısı) Araç pazara çıktığında altyapı hazır olacak" - Haber
12:05   "Irak meclisinin kararı bağlayıcı değil" - Haber
12:01   Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
11:01   Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Haber
09:35   "Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi - Haber
08:39   İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı - Haber
22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
6.01.2020 12:07:09