Haberler » 3. Sayfa » FETÖ'nün 'ardışık arama yöntemi' ile iletişime geçen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler

FETÖ'nün 'ardışık arama yöntemi' ile iletişime geçen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerin deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan ardışık arama yöntemiyle iletişime geçtiği tespit edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

17.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:48FETÖ'nün 'ardışık arama yöntemi' ile iletişime geçen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerin deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan ardışık arama yöntemiyle iletişime geçtiği tespit edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2010-2017 yıllarında ardışık yöntemle iletişime geçtiği tespit edilen M.K., M.O.Y., M.T., M.B., M.K. ve H.Z. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliye'sine sevk edilen şüphelilerden M.T. ve M.B. tutuklandı, diğer şüphelilerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan birinin emekli, birinin muvazzaf asker, 4'ünün de eski askeri okul öğrencisi öğrenildi. - KIRIKKALE

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 17:32:55