Fetö'nün Asker Kanadına Operasyon: 5 Kişi Yakalandı

Kaynak: İHA

Balıkesir'de polis FETÖ/PDY'in askeri kanadına operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 1 emekli albay 4 astsubay yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir merkez ve ilçelerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptığı operasyonlarda; Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında aranan şüpheli 2 astsubay Burhaniye ilçesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında aranan 1 Emekli Albay ile 1 Uzman Erbaş Balıkesir il merkezi ve Edremit İlçesinde ve Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında aranan 1 Astsubay şüphelisi de Bandırma ilçesinde yakalanmıştır.Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR