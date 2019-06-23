23.06.2019 19:28
Haberler » Güncel » Haber

FETÖ'nün askeri mahrem imamı yakalandı

FETÖ

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün askeri mahrem imamı olduğu iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Trabzon 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün askeri mahrem imamı olduğu iddiasıyla bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Konya adli makamlarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan ve Rize 'de doktorluk yaptığı belirlenen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem imamı O.S.B, Trabzon'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından O.S.B, Konya'ya gönderildi.
Öte yandan, ByLock kullanıcısı olan ve meslekten ihraç komiser yardımcısı T.K. da gözaltına alındı.
Gözaltındaki şahsın işlemleri KOM Şube Müdürlüğünde devam ediyor.
Kaynak: AA
Trabzon , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:00 Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapacak
19:57 Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sizinle çalışmaya hazırım
19:55 23 Haziran seçiminde Başakşehir'de son durum
19:54 İmamoğlu: "İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun" -...
19:53 Ardahan'da kuvvetli sağanak ve dolu hasara yol açtı
19:51 Bebeği akrep soktu
19:48 23 Haziran seçiminde Esenler'de son durum