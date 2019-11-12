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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na Mardin merkezli operasyon: 10 gözaltı

Mardin merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

12.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:50FETÖ'nün
Mardin merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "mahrem imamlar" tarafından ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 12 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda üsteğmen G.E, E.Y, M.B. ve Y.K, astsubay M.K, R.S, E.Ü. ve B.K. ile uzman çavuş A.Y. ve Ş.Y. gözaltına alındı.
Astsubay S.H. ve V.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

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