03 Aralık 2018 Pazartesi 15:00



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:00

Karabük merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.Karabük, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefon aracılığıyla görüşme yaptıkları gerekçesiyle aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç edilen astsubayların da bulunduğu Ö.Y, O.H.A, Ö.Ç, E.B, S.S.A, Ö.F.S, M.A, N.D, E.Ç ve F.Ç'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.