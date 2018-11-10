Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, askeri okuldaki öğrencilerin takibini yapan mahrem imam olduğu öne sürülen öğretmen S.E. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan S.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sivas
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:59