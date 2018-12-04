Elazığ
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü muvazzaf asker 6 şüpheli yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Elazığ, İstanbul
, İzmir
, Denizli
, Kayseri
ve Adıyaman
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf, biri emekli, biri görevinden ihraç edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Elazığ
04 Aralık 2018 Salı 13:51