Elazığ
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, 4 Aralık
'ta Elazığ, İstanbul
, İzmir
, Denizli
, Kayseri
ve Adıyaman
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf, biri emekli, biri görevinden ihraç edilen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
07 Aralık 2018 Cuma 21:31