18 Aralık 2018, 14:18
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Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

Fetö

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü üsteğmen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü üsteğmen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 üsteğmen ve 2 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir astsubay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Batman
Kaynak: AA