Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman
merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü üsteğmen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince 3 ilde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 üsteğmen ve 2 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir astsubay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Batman
Kaynak: AA