Haberler » Güncel » FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

09.10.2019 10:40
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen örgütün askeri mahrem imamlarının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, H.E, M.Ç, M.S.G. ve Ş.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ'nün

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:24 Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.
20:26 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sahada da masada da güçlü Türkiye'yiz hamd olsun"- "Harekatımız...
20:26 Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti (2)
20:25 Barış Pınarı Harekatı - YPG/PKK'lı teröristlerin lastik yaktıkları görüldü
20:21 Tsukiko Yamada Watari ve yazar Alev Alatlı bu akşam TRT 2'de
20:20 Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
20:20 Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı
9.10.2019 20:29:56