FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması" içinde yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü, ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 4 şüpheliden biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

17.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:21
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması" içinde yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü, ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 4 şüpheliden biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 kişiden Sahil Güvenlik Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubayın işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kent merkezinde belirlenen adreslere dün operasyon düzenleyen ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisini gözaltına almıştı. Operasyonda 1 kapatılan askeri okul öğrencisi daha gözaltına alındı. FETÖ’nün ’askeri mahrem yapılanması’na yönelik operasyon

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Güncel, Haber

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