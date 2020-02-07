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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 1 üsteğmen tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sivas merkezli operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf askerden biri tutuklandı.

07.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:44
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik merkezli operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf askerden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler üsteğmen E.B. ile astsubaylar S.G. ve Y.E. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan E.B, nöbetçe mahkemece tutuklanırken, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ardışık yöntemle arandığı tespit edilen şüphelilerden üsteğmen E.B. önceki gün Çankırı'da, jandarma astsubay S.G. Denizli'de ve Y.E. Muş'ta gözaltına alınmıştı.
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 1 üsteğmen tutuklandı

Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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