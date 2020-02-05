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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 3 asker gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sivas merkezli operasyonda, 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

05.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:08FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 3 asker gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik merkezli operasyonda, 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ardışık yöntemle arandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çankırı'da görevli üsteğmen E.B'yi, Denizli'de görev yapan jandarma astsubay S.G'yi ve Muş'ta görevli jandarma astsubay Y.E'yi adreslerinde gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemleri için Sivas'a getirilecekleri öğrenildi.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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