Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Operasyon

Elazığ
merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Elazığ merkezli olarak Ankara
, Kırşehir
, İstanbul
, Erzincan
, Amasya
, Edirne
, İzmir
, Şanlıurfa
ve Kars
'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7'si muvazzaf ve 1'i meslekten ihraç edilmiş 8 astsubayı gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Elazığ