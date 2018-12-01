Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Tekirdağ
merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK
'daki askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, 3 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Böylelikle gözaltına alınan 45 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü savcılıktan 24'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu. Şüphelilerden birinin ayrı bir soruşturma kapsamında başka bir ile gönderildiği öğrenildi.
Bu arada, 17 zanlının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Operasyon Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün TSK'daki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı iddiasıyla 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin Tekirdağ merkezli 25 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, 50 şüpheliden 45'i gözaltına alınmıştı.
Tekirdağ
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:45