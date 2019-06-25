25.06.2019 09:49
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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

FETÖ

Tekirdağ merkezli 14 ildeki, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Tekirdağ merkezli 14 ildeki, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a çıktı.
Dün terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulunduğu, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 25 zanlıdan 17'si gözaltına alınmıştı.
Gözaltı sayısı 19'a çıkarken, şüpheli 6 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ , Güncel

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