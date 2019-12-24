Haberler » Güncel » FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı - Haber

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı

Konya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23'ü muvazzaf asker, 7'si ihraç edilen 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

24.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:17 FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı
merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23'ü muvazzaf asker, 7'si ihraç edilen 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerin aranması devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devamın ediyor. Soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 23'ü muvazzaf asker, 7'si ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KONYA

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:29   Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün "askeri yapılanması" operasyonunda 12 tutuklama - Haber
11:29   Yeni yılda uçuşta telefonlarını kapatmayan ve sigara içenlere kesilen ceza artacak - Haber
11:29   Büyükşehir Zabıta'dan kaçak hayvan kesimine denetim - Haber
11:24   ASO 1. OSB sanayiye nitelikli eleman yetiştiriyor - Haber
11:24   Vuslat yıl dönümünde Hz. Mevlana anıldı - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
09:38   Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır - Haber
24.12.2019 11:37:53