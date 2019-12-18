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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyonda 19 gözaltı

Kütahya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

18.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:53FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyonda 19 gözaltı
merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde sorumluları tarafından ankesörlü telefonlardan aranan 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf astsubaylar U.K., Y.Ö., Ş.Ç., V.A., A.L., K.A., H.K., S.T., E.P., M.T., A.S., H.K., T.S., T.D. ve M.A. ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç., N.T., M.E.D. ve M.A.G. yakalandı.

Hakkında yakalama kararı çıkan şüpheli astsubay V.D.'nin yurt dışına kaçtığı belirlendi. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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