Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Kırıkkale
merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da yer aldığı 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu 10'u muvazzaf biri ihraç 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Kırıkkale merkezli Bitlis
, Edirne
, Kars
, Bursa
, Ankara
, Balıkesir
, Muğla
ve Şırnak
'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 6'sının üsteğmen, 4'ünün ise astsubay olduğu belirtildi.
Kırıkkale