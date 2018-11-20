Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Niğde'de Ulukışla İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Ü.G. gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personelden sorumlu olduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ulukışla İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Ü.G'yi gözaltına aldı.
Zanlının Konya'ya gönderildiği bildirildi.
Ulukışla,Konya