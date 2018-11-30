Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

30 Kasım 2018 Cuma 12:01



30 Kasım 2018 Cuma 12:01

Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 2 muvazzaf askerden biri tutuklandı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kırıkkale merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden A.S. ve İ.Ö. de emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan zanlılardan A.S. tutuklandı, İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyon kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Ö.F.S'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da Kırıkkale, Bitlis, Edirne, Kars, Bursa, Ankara, Balıkesir, Muğla ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.Daha önce adliyeye sevk edilen 8 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.