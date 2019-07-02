02.07.2019 09:09
Haberler » Güncel » Haber

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ

Konya merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ( TSK ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.
Kaynak: AA
Konya , Güncel

Son Dakika Haberleri
09:26 MUŞ Evinin bahçesinde 27 çeşit gül yetiştiriyor
09:25 Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı
09:25 Kargoyla yasa dışı havai fişek sevkiyatına polis operasyonu
09:24 Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi
09:24 Sancaktepe Bayburtlular Derneği Başkanı Bayram Aygün Vali Pehlivan'ı ziyaret etti
09:24 MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
09:24 Organize suç örgütü operasyonu