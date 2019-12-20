Haberler » Güncel » FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlıdan 8'i tutuklandı - Haber

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlıdan 8'i tutuklandı

Kütahya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

20.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:58 FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlıdan 8'i tutuklandı
merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Aralık'taki eş zamanlı operasyonla yakalanan 19 şüpheliden 9'unun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, muvazzaf astsubaylar U.K, Y.Ö, H.K, M.A. ve polis akademisinden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç, N.T, M.E.D. ve M.A.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden T.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 Aralık'ta FETÖ'nün TSK'deki "mahrem askeri yapılanması"nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yapıldığı belirlenen şüphelilere yönelik Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'daki adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 15 muvazzaf astsubay ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski 4 öğrenci gözaltına alınmıştı.
Öte yandan, gözaltı süreleri uzatılan diğer 10 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:08   "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği - Haber
20:08   Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
20:07   Konya karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı - Haber
20:05   Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali başladı - Haber
20:04   (KAĞITHANEDE YANGIN; ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 20:18:41