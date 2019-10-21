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FETÖ'NÜN ASKERİ OKULLARA GİRİŞ MÜLAKATLARINDA USULSÜZLÜK SORUŞTURMASINDA 19 TUTUKLAMA

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) askeri okullara giriş mülakatlarında usulsüzlük yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.

21.10.2019 19:22FETÖ'NÜN ASKERİ OKULLARA GİRİŞ MÜLAKATLARINDA USULSÜZLÜK SORUŞTURMASINDA 19 TUTUKLAMA

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) askeri okullara giriş mülakatlarında usulsüzlük yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin olarak 2013 yılındaki sınavla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilmişti. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 19'u tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



İstanbul, DHA, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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