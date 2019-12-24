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FETÖ'nün askeri yapılanmasına İstanbul merkezli 16 ilde operasyon: 34 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

24.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:01 FETÖ'nün askeri yapılanmasına İstanbul merkezli 16 ilde operasyon: 34 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili yapılan çalışmalarda, haklarında ankesör ardışık arama kaydı bulunan ve şifreli haberleşme programı ByLock adlı sistemde ismi geçen 8'i muvazzaf 54 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 FETÖ üyesi yakalandı. 5 şüphelinin yurt dışına kaçtığı saptanırken, 15 örgüt üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi. - İSTANBUL

İstanbul, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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