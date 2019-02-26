Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün TSK
'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri İstanbul
, İzmir
, Balıkesir
, Muğla
, Aydın
, Bursa
ve Sivas
'ta 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubayı gözaltına almak için operasyon düzenledi. Operasyonun devam ettiği bildirildi. - İzmitkocaeli
Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA