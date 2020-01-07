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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çoğu aktif görevdeki üst rütbeli askerlerden oluşan 14 zanlı gözaltına alındı.

07.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:31 FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çoğu aktif görevdeki üst rütbeli askerlerden oluşan 14 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla Şanlıurfa, Kars, Mardin, Hatay, Bingöl, Ordu, Şırnak, Kocaeli ve Afyonkarahisar illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütte aktif görevde olan 1 üsteğmen, 9 astsubay, 1 uzman çavuş, açığa alınmış 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 sivil şahıs olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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