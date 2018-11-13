Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 19 Gözaltı

KOCAELİ merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli ile İstanbul
, Ankara
, Muğla
, Çanakkale
, Yalova
, Balıkesir
, Erzincan
ve Şırnak
'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 2 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf, 2 yüzbaşı, 1'i muvazzaf, 4 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ve 3'ü muvazzaf, 1'i emekli 10 astsubay olmak üzere toplam 19 asker gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 5 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Kocaeli