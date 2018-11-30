Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 32 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

30 Kasım 2018 Cuma 15:06



30 Kasım 2018 Cuma 15:06

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 32 şüpheli adliyeye sevk edildiAdana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alının ve aralarında İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli teğmen ve astsubayında bulunduğu 32 şüpheli adliyeye sevk edildiADANA - Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli teğmen ve astsubayın da bulunduğu 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen 28'i görevde 33 asker ile "mahrem imam" olduğu değerlendirilen 3 öğretmen ve bir mühendis hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da 27 Kasım günü düzenledikleri şafak vakti operasyonunda ilk etapta 26 kişiyi gözaltına aldı. Gün boyu devam eden operasyonlarda gözaltı sayısı önce 30'a daha sonra ise 32'ye yükseldi. Bu arada, zanlıların hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarmada 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli askerlerle, örgütün mahrem yapılanması doğrultusunda ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurulduğu ileri sürüldü. Ayrıca gözaltındaki bir teğmen ve astsubayın İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli olduğu öne sürüldü. 32 zanlı 3 gün boyuna emniyette sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 5 zanlının yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.