FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon
18.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:44
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aktif çalışan ve meslekten ihraç, emekli olmuş askeri personeller F.S. (51), K.Ç. (33), F.A. (51), E.S. (32) ve E.K. (50) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki ilk sorgularının ardından Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Mersin, 3. Sayfa, Haber

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