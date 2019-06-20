20.06.2019 17:50
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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar

FETÖ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da olduğu 21 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da olduğu 21 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.
Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden önceki oturumunda iddia makamının tutuklu sanık Mehmet Emin Yapar'ın tahliyesine, tutuklu diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına yönelik mütalaasının ardından söz alan sanıklar beyanda bulundu.
Bu sırada söz isteyen Muharrem Köse, 15 Temmuz akşamı darbecilerle hareket etmediğini iddia ederek, "Darbe eylemlerine iştirak etmiş olsaydım bugün burada değil, çatı davasında yargılanıyor olurdum." dedi.
Mahkeme üyesi Mehmet Tevfik Gerçek'in, "Kozmik Oda" olayında Genelkurmay'dan istenen bilgisayar imajının teslim edilmesinin sonuçlarını değerlendirdiklerini belirttiği bilgi notuna ilişkin, "Bilgi notunu Okşan Çidem ile mi hazırladınız?" sorusuna "Evet." diyen Köse, "Çidem, itiraz edilsin şeklinde hazırladı. Ben de 'buna komutanlar karar versin, biz fayda ve zararlarını yazalım, onlar karar versin' dedim." diye konuştu.
Komutanların emriyle savcı Mustafa Bilgili ile imaj konusunu görüştüğünü kaydeden Köse, Bilgili'nin, "Beni ilgilendirmez. Ben mevcut delillerle davamı açarım. Mahkeme imajı inceler, devlet sırrı der demez, o onların işi." dediğini aktardı.
Soru üzerine 15 Temmuz akşamı Hulusi Akar'ın rehin alındığını bilmediğini iddia eden Köse, kendisine Akar'ın Akıncı'ya gittiğinin söylendiğini öne sürdü.
Köse, Hulusi Akar, Kazım Evren, Necdet Özel, Mustafa Bilgili ve Okşan Çidem'in tanık olarak dinlenmesini talep etti.
Sanık ve avukatlarının beyanlarının tamamlamasının ardından ara karar öncesi mahkeme heyeti müzakere arası verdi.
Daha sonra ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bazı kurumlara yazılan ve henüz cevaplanmayan müzekkereler için ilgili kurumların uyarılmasına karar verdi.
Duruşmanın görülmesine 27-28 Ağustos'ta devam edilecek.
Kaynak: AA
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