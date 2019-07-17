FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar - Mağdur avukatlarının açıklaması

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Mehmet Alagöz, FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında kararına ilişkin, "Biz bugün en azından sanıkların hem anayayasal düzeni değiştirme teşebbüs suçundan hemde şehitlerimize, gazilerimize karşı yaptıkları eylemlerden dolayı ceza almasında memnunuz." dedi.Alagöz, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasının ardından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.İstanbul'daki darbe davalarında şehit ve gazilerin bulunduğu son dava olan Atatürk Havalimanı davasında kararın çıktığını belirterek, şöyle devam etti:"Çok şükür bu günleri gördük. Darbe girişiminden bu yana 3 yıl geçmesine rağmen 3 yıl içerisinde İstanbul'daki ilk derece mahkemelerindeki süreç tamamlanmış oldu. Biz bugün en azından sanıkların hem anayayasal düzeni değiştirme teşebbüs suçundan hemde şehitlerimize, gazilerimize karşı yaptıkları eylemlerden dolayı ceza almasında memnunuz. Tabi beraat kararları var, ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar var. O kararlara karşı da yasal süreçlerin sonuna kadar takip ettireceğiz. İstinaf ve yargıtay süreci olacak.""Yaptıklarına karşı hiçbir pişmanlık göstermediler"Davayı takip eden avukatlardan Sezai Çicek ise davayı en başından beri takip ettiklerini belirtti.Sanıkların, yargılama süreci içerisinde yaptıkları savunmalar, beyanlar ve konuşmalarda örgüt üyeliklerini baskın bir şekilde tevil ettiklerini dile getiren Çicek, şunları kaydetti:"Yaptıklarına karşı hiçbir pişmanlık göstermediler. Darbeyi engelleyen halka karşı 'bunlar teröristti, bizi provoke ettiler' şeklinde halkın ve toplumun aklıyla alay edecek şekilde savunmalar yaptılar. Hala kendilerine özgüvenleri çok yüksek. Sanki darbeci olarak suç işleyen kendileri değil darbeye direnen içerisinde 16 yaşındayken şehit olan Mahir Ayabak dair halk olarak onlar suçlular. Hatta bunlardan bir tanesi kurmay başkanı olan yarbay rütbesindeki bir şahıs kullanmış olduğu tankın 'farı kırıldı' diye suç duyurusunda bulunabilecek kadar cüretkar. Hiçbir sanık, özellikle ağırlaştırılmış müebbet cezası alan sanık pişman değil, yaptıklarıyla adeta gurur duyuyor. Malumununuz bu işgal görünümlü bir darbe girişimiydi. Arkasında da ülkenin parçalanması, iç savaşa yöneltilmesi hadisesi vardı. Bu sebeple verilen cezalar özellikle ilk 10 kişi için söylüyorum yapmış oldukları fiiller ve sonraki davranışlarında dikkate alındığında daha az gibi."