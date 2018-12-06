Fetö'nün Bölge Sorumlusuna 7.5 Yıl Hapis

06 Aralık 2018 Perşembe 12:41



06 Aralık 2018 Perşembe 12:41

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında esnaflardan ve öğrencilerden 'bölge sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ihraç gelir uzman yardımcısı sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Vergi Dairesi'nde gelir uzman yardımcısı iken KHK ile ihraç edilen tutuklu sanık M.S.G. ve avukatı hazır bulundu.Tanık beyanlarında örgüt içerisinde Melikgazi bölgesinde esnaflardan ve öğrencilerden sorumlu olduğu, örgütten bağlantısı kopmuş insanları yeniden örgüte kazandırmak için çalışan 'ümitcilik' yaptığı iddia edilen sanık M.S.G., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgütte 'Bölgeci' değildim. Tanık beyanlarında 'ümitçi' olduğumu söyleniyor. 'Ümitçiliği' de ilk defa duydum. Melikşah'ta ailemin geçimini sağlamak için çalıştım. Ailem zor durumda mağdur olduk. Örgüt üyesi değilim. Melikşah Üniversitesi'nde Personel Daire Başkanlığı'nda çalıştım. Bir çok kişi gelir ve özgeçmişini bırakırdı. Tanıkların hiç birini hatırlamıyorum. 2013 yılında Kayseri'den bağımı kopartıp, İstanbul Vergi Dairesi'ne atandım. Suçsuzum" diye konuştu.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.S.G.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ