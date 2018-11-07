Kastamonu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklu yargılanan yüksek lisans öğrencisi Enes Kurutaş ile avukatı katıldı.
Kurutaş, savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek, "Her gün imza atmaya razıyım. Şehir dışı yasağı da konulabilir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, örgütün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen sanığı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kastamonu
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:18