Fetö'nün 'Büyük Bölge Talebe Mesulü' Şüphelisi Yakalandı

Kaynak: İHA

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda Bilecik'te 'Büyük bölge talebe mesulü' olduğu öne sürülen bir şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince devam eden soruşturma çerçevesinde, Bilecik'te örgütün sözde 'Büyük bölge talebe mesulü' olduğu iddiasıyla Ömer Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince kent merkezinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu öne sürülen şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR