21.06.2019 11:58
Haberler » Güncel » Haber

FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (2)

FETÖ

TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Deniz Hava Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS
Kocaeli 'nin Kandıra ilçesindeki Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Deniz Hava Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Pişmanlığın gözlenmemesi ve hafifletici nedenler oluşmadığı gerekçesiyle Kızılelma'nın cezasında indirim yapılmadı. Tezcan Kızılelma'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kararın ardından duruşmaya ara verildi.


Kaynak: DHA
Kocaeli , Kandıra , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:44Büyükşehir ve ilçe belediye personellerine bütçe eğitimi verildi
12:44Dansçılar yarışacak seyirciler oylayacak
12:44Sarıgöl Adliyesinde veda yemeği
12:44Kurum'dan "kentsel dönüşümde yeni yönetmelik" açıklaması
12:44İran nükleer anlaşmayla ilgili ikinci adımı 7 Temmuz'da atacak
12:44Eğitim-Bir-Sen Zara'da yıl sonu toplantısı düzenledi
12:44ANALİZ - Şehit Cumhurbaşkanı Mursi'nin katilleri kimler?