FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı davada karar çıktı.Davada, 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı.Davada 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı, Akıncı Üssü'nden Çankaya'ya götüren eski albay Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

119 sanık ceza aldı, 31 sanık beraat etti. Firari 2 sanığın dosyası ayrıldı.34 kişi ise darbe girişimine yardım etmekten 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen cezalar aldı.

Kaynak: İHA