Fetö'nün Dershane Müdürüne Gözaltı

Ankara
ve Kastamonu
'daki FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu'da bulunan FETÖ'ye ait dershanenin müdürü ve aynı zamanda ortaklarından Fatih
T. hakkında hem Ankara hem de Kastamonu'da dava açıldı.
İki ilde de hakkında yakalama kararı bulunan Fatih T'nin Ankara'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
tarafından oluşturulan özel ekip, 15 Temmuz 2016'dan bu yana aranan Fatih T'yi Ankara'da saklandığı adreste gözaltına aldı.
Fatih T, Ankara Emniyet Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi.
Kastamonu,Ankara
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:05