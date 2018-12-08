FETÖ'nün 'dua listesinde' adı geçen 47 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında örgütün sözde 'dua listesi'nde adı geçen ve gözaltına alınan 60 şüpheliden 47'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli ise hakkında adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ operasyonu kapsamında ele geçirilen ve 944 kişinin isminin yer aldığı 'dua listesi'nde adı geçen 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Konuya ilişkin Başsavcılık
yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Kaynak Holding
A.S. ve bağlantılı şirketlerle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar
'da Kaynak Dıs Ticaret A.S.'ye ait is yerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen hard disk içeriğinde "dua listesi" adlı bir excel dosyası bulunmuş, bu listenin birinci sırasında FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen olmak üzere toplam 944 kişinin ismini içerdiği belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi."Liste, örgütsel motivasyon aracı olarak kullanılmış"Sözde dua listesinin "örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği" söylemleriyle örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığı belirtildi.Listede adı geçen 33 sahsın FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, 33 sahsın örgüt içerisinde imam/yönetici konumunda olduğu, 9 sahsın FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısının akrabası olduğu, 47 şahsın FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasındaki yöneticilerin akrabaları olduğu, 168 sahsın Bylock kullanıcısı olduğu, 70 sahsın FETÖ/PDY bağlantılı KHK/İhraç kaydının bulunduğu, 475 şahsın FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK
kaydının olduğu, 1 şahsın 15 Temmuz 2016 darbe girişimine darbe yöneticisi olarak fiilen iştirak ettiği, 1 şahsın 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi esnasında İstanbul
TRT Ulus
Binası baskınını organize eden şahıslardan olduğu, 177 sahsın da KHK ile kapatılan sendikalar/derneklerde yönetici, kurucu veya üye kaydının bulunduğu kaydedildi.Listede adı yer alan 550 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar olduğu, 150 şüpheli açısından da Cumhuriyet Başsavcılıklarının yargı sınırlarında olduğu belirlenerek toplam 700 şüpheli hakkında adli işlem yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına yönelik yetkisizlik kararları verildiği bilgisine yer verildi.Geriye kalanlardan 96 kişi hakkında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne arama, el koyma ve gözaltı emri verildiği, 4 Aralık
'ta başlatılan operasyon kapsamında ise 60 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı vurgulandı." Sancaktepe
'de FETÖ'ye ait gaybubet evi ortaya çıkarılmış"Açıklamada, "Bu operasyon kapsamında ayrıca Sancaktepe'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait bir gaybubet evi ortaya çıkarılmış, biri mevcut soruşturmamıza dahil olan ve diğeri de aynı suça ilişkin başka bir soruşturma kapsamında yakalama emriyle aranan olmak üzere toplam iki şüpheli de bu evde yakalamıştır" ifadelerine yer verildi.Şüphelilerden 47'si tutuklandıEmniyet işlemlerinin ardından 7 Aralık'ta Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 60 şüpheliden 47'sinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol"yurt dışına çıkmamak" ve "haftada bir gün karakola imza vermek" suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandığı kaydedildi.
Başsavcı
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:35