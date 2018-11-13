Fetö'nün Düzce'deki "Üniversite Yapılanması" Davasında Karar

Düzce
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "üniversite yapılanması" davasında yargılanan 3'ü firari, 2'si tutuklu 77 sanıktan 4'ü "terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 ila 6 yıl arasında, 3'ü de "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 ila 5 yıl arasında hapis cezasına mahkum edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.
Duruşmada, mahkeme heyeti, dosyanın incelenmesinin tamamlandığını bildirdi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 4 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 ila 6 yıl arasında, 3 sanığı da "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı.
Tutuklu sanıklar Ramazan Sarıkaya
ve Süleyman Çakıcı'nın bu hallerinin devamı ile dosyalarının tefrik edilmesine karar veren mahkeme heyeti, 22 sanığın beraatine, 46 sanığın da dosyasının ayrılmasına hükmetti.