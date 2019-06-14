14.06.2019 12:44
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FETÖ'nün Düzce'deki "yasa dışı dinleme" davası

FETÖ

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, eski il genel sekreter yardımcısı, il emniyet müdür yardımcısı ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin başhekimini dinledikleri iddiasıyla tutuksuz 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, eski il genel sekreter yardımcısı, il emniyet müdür yardımcısı ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin başhekimini dinledikleri iddiasıyla tutuksuz 13 polisin yargılanmasına devam edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 3 tutuksuz sanık, avukatları ve yakınları katıldı. Elazığ ve Adana'daki iki sanık ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.
Dosyaya eklenen sanıklara ait cep telefonlarının HTS kayıtlarını inceleyen mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını aldı.
Kanunsuz olarak kimseyi dinlemediklerini, suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan M.E.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına, dosyanın bir örneğinin mütalaa için Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.
İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Kaynak: AA
Sekreter, Düzce, Güncel

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