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FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a kaçmak isterken sahte pasaport ile yakalandı.

23.08.2019 15:58 FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a kaçmak isterken sahte pasaport ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocakurt tutuklandı.

FETÖ/PDY Ege ve Akdeniz'de iş dünyası yöneticisi Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan Kocakurt, sahte pasaport ile geldiği Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Geçmeye çalıştığı Irak'tan, ABD'ye gideceği belirtilen Kocakurt, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından Kocakurt, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. - ŞIRNAK

Habur Sınır Kapısı, Akdeniz, Ege, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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