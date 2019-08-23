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FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandı

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandıŞIRNAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a kaçmak isterken sahte pasaport ile yakalandı.

23.08.2019 20:22
FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandı
FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandı
ŞIRNAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a kaçmak isterken sahte pasaport ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocakurt tutuklandı.
FETÖ/PDY Ege ve Akdeniz'de iş dünyası yöneticisi Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan Kocakurt, sahte pasaport ile geldiği Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Geçmeye çalıştığı Irak'tan, ABD'ye gideceği belirtilen Kocakurt, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından Kocakurt, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandı

Habur Sınır Kapısı, Akdeniz, Ege, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
ADL: Yurt dışındaki konsolosluk çalışşanlarını tam teşekküllü değiştirinşz ve sıkı denetim yapınız daha suçu örgüte bağlılığı belli olmayan binlercesi var ve adamlar amityden ihale. Alıp kantin ve okul taşımacılığı dahil ve bu şahışlar elini kolunu sallıya sallıya tr ye giriyorlar australyadaki fetö nun kurumlarını araştırınız adamlar çok azdı yolda bizi görseler gözleriyle taciz ediyorlar bişey buldamda tazminat davası açsam diye bekliyorlar devket yokmu tr de bşz nebyspalım
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