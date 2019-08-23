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FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında çalışan ve haklarında gözaltı kararı verilen 52 kişiden 36'sı yakalandı.

23.08.2019 11:40 FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında çalışan ve haklarında gözaltı kararı verilen 52 kişiden 36'sı yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün kapatılan özel eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 zanlıyı yakaladı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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